【旅遊經 編輯部報導】

來往滿月圓國家森林遊樂區的過程必經聯外道路北115鄉道，在這條道路上有個「當心青蛙」的警示牌，您是否注意過呢？在傍晚5點到7點的昏暗夜色中，是遊客開車離園的時段，而漸入秋冬時節，這個時間點，也是棲息在森林底層的梭德氏赤蛙們，準備跨越馬路遷移至溪流參加「集團婚禮」的時刻，而這群身軀嬌小的蛙蛙們，遇上行駛快速的駕駛人，常常無法抵抗四輪的力量，因而導致嚴重的「路殺」，為了青蛙的蛙生幸福，民眾開車時請小心注意，並提早離園！

提早離園，與蛙分行(滿月圓遊客中心提供)

新竹林區管理處滿月圓國家森林遊樂區為發揮在地守護的力量，即日至11月25日，每逢假日下午3點至3點半於遊客中心辦理「佛拉格生存挑戰賽」現場活動，透過互動遊戲體驗青蛙跨越馬路的重重困難與挑戰，了解再微小的生命，都會為了繁衍後代而盡力完成遷移的重要使命。並於每日下午3點半至4點辦理「與蛙分行－提前離園拿好禮」現場活動，誠摯邀請民眾至遊客中心聆聽專員介紹滿月圓豐富蛙類生態與護蛙行動，完成與護蛙文宣拍照打卡並提早離園，避開蛙類過馬路的時間，即可獲得好禮一份。

化身「佛拉格」體驗梭德氏赤蛙於繁殖季節過馬路時所面臨的挑戰(滿月圓遊客中心提供)

除此之外，滿月圓國家森林遊樂區於活動期間設置「靜謐蛙鳴」特展，邀請遊客前往遊客中心認識滿月圓豐富的青蛙大小事，認識園區守護蛙類的故事。而「佛拉格生存挑戰賽」、「與蛙分行－提前離園拿好禮」及「靜謐蛙鳴」，均為現場報名的免費活動！

跟著達人的腳步一起尋找梭德(滿月圓遊客中心提供)

而11月12日將辦理「達人帶路－尋找梭德」預約活動，邀請台灣兩棲類動物保育協會志工帶領民眾尋訪梭德氏赤蛙與認識滿月圓的青蛙生態，尋找梭德活動需事先報名，活動開放 30 位名額，已可報名，採線上預約方式，相關資訊可至「滿月圓國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁查詢及報名！