【旅奇傳媒/編輯部報導】久違了！10/13起國境解封後，國際遊客可以無需強制隔離暢遊台灣，交通部觀光局胡志明辦事處日前也越南首發觀光團前進阿里山，體驗當「部落客」的滋味，感受阿里山的明媚風光與部落美食、美景。

觀光資源豐富的阿里山，多元主題遊程與部落體驗，諸如森林茶席、竹林茶席、不插電咖啡體驗......等等，皆讓人可輕鬆又深度的品味阿里山之美！諸如阿里山鄒族部落-優遊吧斯阿里山鄒族文化部落，有一系列的鄒族樂舞表演、部落特色餐點、品茗茶席及嚐全台灣最高價的阿里山咖啡，讓胡志明市旅遊業者回應，「真的會帶越南遊客來阿里山作部落客！」

▲胡志明辦事處首發團暢遊阿里山。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）處長洪維新表示，每年9月至12月為阿里山鄒年慶活動，阿里山鄒族傳統生活與豐富的生態旅遊資源可說是全台獨一無二的文化瑰寶，在尊重部落的前提下，與部落一起推動深具在地特色的主題活動，阿里山的高山茶更是到訪台灣不能錯過的，無論是品茗或是品嘗茶料理，都是了解茶文化的第一步。

▲優遊吧斯傳統婚禮體驗。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

近年來阿里山咖啡被公認為全國品質最佳的產區，甚至是亞洲第一產區，農民種植平均水準與後處理技術均在全國處於領先地位，也是推薦給國外遊客入門阿里山特產的首選，種種阿里山獨有的美景、美食、原民文化及農特產品等絕對有吸引國外旅客來阿里山一遊的實力。在邊境解封後，誠摯的邀請海內外旅人，一同來阿里山作部落客。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）