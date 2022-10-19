台灣民眾黨今於黨部舉行「青年義勇軍 集結Assemble !」 記者會，民眾黨指出，當今政府用大量媒體預算去豢養網軍與媒體人，希望號召各地有志青年去改變社會，也呼籲大家年底要支持18歲公民複決，讓年輕朋友有機會參與公共政策。

民眾黨秘書長謝立功表示，離選舉剩下38天，選舉在即，但藍綠兩黨還是在惡鬥，真正核心的公共政策的著墨還是非常的少，有很多人希望了解真相、去闡述候選人優質的地方。謝立功說，成立青年義勇軍的目的有兩個，一個是希望讓不分黨籍、不分藍綠的有志之士，一起能夠了解真相、發掘真相；第二，民眾黨一直主推18歲公民權，如今要複決了，但很多人還不知道這件事情，希望大家可以來努力，推動18歲公民權。

民眾黨指出，民進黨獲得執政權之後，就動用大筆經費豢養媒體人與網軍，「少年挑戰惡龍獲得權力，而後轉化成惡龍，這不是童話，而是現實發生的事。」雖然沒有太多經費，還是希望招募有志青年來改變社會。

民眾黨說明，此次青年義勇軍活動即日起招募至11月10日，不限黨籍、年滿16歲以上均可，可以線上報名；將分為中央與地方兩組，中央組將培訓青年義勇軍具高度獨立性的公民記者團隊，帶著良心跟信念，去整理去報導各種重要新聞議題，地方組則將投入地方選戰，創造新政治。