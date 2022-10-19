好市多明年度聯名卡發卡權由台北富邦銀行拿下，250萬好巿多會員一片哀嚎，抱怨換卡超麻煩，一名男網友表示，申辦好市多國泰世華聯名卡不到半年，都只在好市多消費結帳，好奇問「該剪卡嗎？」對此，有內行人說，若不想重辦或帶現金消費，可向櫃台申請「現金儲值卡」，非好市多會員也能使用。

原PO昨（18）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，辦好市多聯名卡不到半年，結果聯名卡發卡權馬上要換成北富銀，他好奇問「本來的國泰世華聯名卡該怎麼辦？因為聯名卡都只有在好市多消費使用，該直接剪卡嗎？」

貼文引發網友討論，「很煩耶！一直辦來辦去，百貨也是一直換聯名銀行」、「OMG！我們也是才剛辦」、「才剛辦好，又要換，真是麻煩」、「不知道多利金會怎麼辦？」、「我看還是改帶現金結帳比較實在啦」。

有內行人表示，若不想換新卡，又不願意帶現金，可以到好市多服務台，出示會員卡申請購物儲值卡，初次申辦需儲值1000元，後續最低儲值金額為500元，非好市多會員也可以使用，但會加收5%服務費，而儲值卡跟聯名卡最大差異在於沒有回饋金。