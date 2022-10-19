2022年3月51歲的張姓男子透過臉書與13歲的少年認識，交換了LINE以後，張男要求少年拍攝裸露照片，並透過視訊，引誘少年將手指放入肛門內。2022年5月時，張男趁少年父母不在家時，特地從台中南下高雄，在少年家性侵得逞，父母驚覺少年行為怪異，才報警處理。警方調查後，發現還有另外3名13至15歲的少年受害，通通都被張男誘導拍攝下露鳥照。張男依性侵等罪遭到起訴，高雄地院裁定續押。

張男與少年結識以後，3月至5月之間多次要求少年拍下露鳥照，更用威脅的方式告訴少年，若不拍攝裸照給他，就會公布之前的少年的所有裸照，也會盜用少年的臉書帳號，讓少年心生畏懼，不得不拍下照片保全自己。

5月31日時，張男得知少年父母不在家，特地從台中到高雄找少年，並在少年家中以手指和生殖器性侵少年得逞，少年遭到性侵後身心受到相當大的打擊，行為開始反常，家人驚覺有異追問少年，得知事情緣由後氣得報警處理，事情才曝光。

警方調查時，在張男家中發現手機2支、平板電腦1台，手機裡除了有當事少年的裸照外，還有其他3名受害者的裸照，受害者年齡從13歲至15歲，從對話紀錄發現，張男慣用「我先拍，再換你拍」的手法，誘騙少年拍照。

經過檢方調查後，張男坦承犯行，依性侵、違反兒少條例等罪將張男起訴，高雄地院裁定張男續押。