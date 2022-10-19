日本於10月11日開放自由行，台灣也在13日鬆綁入境檢疫與解除禁團令，旅日討論度大增，但開放之後，部分航空公司卻開始取消航班，不是載不到旅客，而是當地機場人力不足無法接應。台灣虎航董事長陳漢銘16日親赴日本拜會相關單位，短期問題難解，但已和日方端初步凝聚共識，台虎也擬派30名地勤赴日，協助登機作業。

各國邊境開放後，機場陸續浮現人力調派困難問題，導致各航空公司被迫調整航班，陳漢銘本周在公司首航北海道新千歲機場後，隨即轉赴東京拜會日本國土交通省、日本旅行業協會、仙台國際機場株式會社、茨城空港、岩手縣廳、地面作業代理等單位，討論人力調度問題。

然而，日方各單位皆表示，因疫情衝擊期間，執行大量裁員以減少人事成本，如今再進行人員招募，也比往常更加艱難。日本自10月11日正式開放後，收到各國航空公司的復航或增班需求，相關單位也同步啟動人才招募作業，只是考量除招募外，人員尚需培訓方可就位，對於未能即時全面恢復，僅能先採用配額的方式來滿足各航空公司，日方也相當正視問題的嚴重性。

陳漢銘說，本次拜會後，已和日方端初步凝聚共識，考量台灣虎航是飛航日本最多航點的航空公司，其中包括許多2、3線城市，現階段將共體時艱、互相支援，以協助日方各場站度過人力短缺的時期，台灣虎航計畫派30名地勤人員赴日，協助登機問題，好讓航班能盡可能的順利執行，減少航班調整幅度。

陳漢銘表示，在初步協調後，部份場站於2023年1月，航班數量可望有重大進展，包括桃園－新千歲（札幌）航線，有機會自現行的每周3班增至每周7班、桃園－東京成田／東京羽田及高雄－東京成田航線可望執行每周29班；另2、3線城市如仍因人力、設備短缺而持續無法開放，則也將評估是否就鄰近航點執行增班，以滿足市場需求。

此外，日本近期為刺激觀光，現正積極補助國旅，所以日本國內旅遊需求強勁，但為歡迎國際旅客入境，也將朝協調暫時性派遺執行國內航班人力的可能性，以彌補短期的人力缺口。