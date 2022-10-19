華堡迷們照過來，漢堡王10月「華堡日」買指定套餐除送小華堡，驚喜再抽限量「好眠午睡組」，自10月22日至10月25日，凡於漢堡王官網預訂指定華堡系列套餐，選擇指定取餐日，並輸入優惠碼即享免費小華堡乙顆，同時加碼再抽漢堡王限量150組「好眠午睡組」，超軟萌華堡兩用坐墊與百事可樂午睡枕，標榜讓華堡迷天天抱緊處理。

此外，10月19日至10月22日於漢堡王官方粉絲團參加簽到活動，留言並標註好友、粉絲團或名人，也有機會把「好眠午睡組」帶回家。來不及預訂也沒關係，10月26日當天於門市出示粉絲專頁截圖，或在官網輸入專屬優惠碼，購買指定華堡系列套餐，同樣送小華堡乙顆。漢堡王號稱，就是要讓堡迷們一起「吃堡睡堡」，「用腹能量去除負能量」。

感謝廣大華堡迷的熱愛支持，漢堡王10月華堡日推出超振奮加碼活動，限量抽出的「好眠午睡組」直搗華堡迷心坎，包括超軟萌華堡造型兩用坐墊，打開漢堡抱枕就能變成坐墊，享受專屬堡迷的華堡「堡座」。百事可樂午睡枕則以2D卡通造型呈現，辦公室使用保證吸睛度爆表，不論靠著、坐著、躺著都超舒適，隨時FUN膽表態就是愛吃漢堡。自10月22日至10月25日，凡預訂華堡系列套餐並選擇10月26日取餐，就有機會獲得好眠午睡組乙組，限量150組。

自10月19日至10月22日，漢堡王官方粉絲團祭出連續四天簽到抽「好眠午睡組」活動，凡於簽到日留言並標註一位好友、粉絲團或是名人即有機會獲得一次抽獎機會，最多可抽四次，趕緊呼朋引伴抽起來。