海尼根去年首次推出「海尼根0.0零酒精罐裝造型悠遊卡」，首波5,000個透過7-11 ibon機台預購，開放三分鐘就全數搶光。今年再推「海尼根Silver星銀罐裝造型悠遊卡」，同是家族成員，系列收藏必跟！海尼根標榜，隨身帶這「罐」，不只可享無「現」便利生活，且「有戴有保庇」、出遊避開惱人塞車，日常生活有GO順。

海尼根Silver星銀啤酒承襲經典製程，保有品牌一貫的高品質，打造滑順細緻、尾韻清透的全新風味，是一款讓人一喝就愛，徹底暢快的啤酒。而品牌為了詮釋「順~~~口清爽，超乎想像」，日前不但有把啤酒注入球鞋的超狂之舉，今年再次把腦筋動到悠遊卡身上。設計採用1比3等比例縮小，整體罐身只有5公分高，100％完美還原上方拉環、瓶身印刷等細節，更多了個品牌星星圓形吊牌。

「海尼根Silver星銀罐裝造型悠遊卡」全台7-11即日起、家樂福10/26起限量開賣。海尼根Silver星銀啤酒330ml罐裝六入＋兩組3D造型悠遊卡，首發組合價只要729元，全台限量9,000組。

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