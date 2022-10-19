國內新冠肺炎染疫人數漸增，恐受新冠後遺症之苦，除了腦霧、咳嗽之外，近期有國際研究顯示，感染新冠肺炎後會促使發炎細胞增生，進而影響骨骼健康。醫師提醒，疫情期間50歲以上民眾恐面臨行動力危機，如果曾經確診，建議接受骨密度檢查，如發現骨質疏鬆高風險，應及早採取3招預防，並積極治療。

新冠疫情期間，50歲以上熟齡族群面臨兩大威脅。中華民國骨質疏鬆學會理事長黃兆山表示，首先是本土疫情期間，民眾減少出門活動，但只要減少14天的步行活動，肌肉量就會萎縮1％到4％，進而增加骨骼健康風險。其次，國內逾700萬人確診新冠肺炎，研究顯示，曾染疫者的促炎細胞會增加骨頭代謝，導致骨質流失速度增加，恐有骨鬆危機。

黃兆山提醒，一般建議50歲以上民眾應定期了解自身骨骼健康，如果曾經感染新冠肺炎，更要積極注意！建議定期接受雙能量X光骨質密度檢查（DEXA），快速且輻射量低，也可使用FRAX骨折風險評估工具，填入年齡、性別等基本資料，可估算未來10年內的骨折風險高低，如果髖部骨折風險超過3％、其他部位骨折風險超過20％，就應該積極治療。

10月20日是世界骨質疏鬆日，中華民國骨質疏鬆症學會針對臨床醫師進行問卷調查發現，50歲以上民眾中，有3成5疫情後行動力問題加劇。黃兆山指出，部分民眾因為疫情期間害怕進出醫院，因而延誤或中斷治療，導致原本努力的結果前功盡棄，骨質再度流失。

黃兆山建議50歲以上民眾3種方式預防骨鬆，第一是每周運動3次、每次20分鐘以上，可選擇對抗地心引力的運動，如健走、爬山、爬樓梯，或是運用彈力帶、水瓶達到阻抗運動的效果；第二是飲食中攝取蛋白質和鈣質，減緩肌力和骨質流失；最後是每天出門曬太陽15分鐘，幫助身體形成維生素D。