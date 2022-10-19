尼莎颱風加上東北季風共伴效應，北台灣日前降下超大豪雨，台北士林區百齡橋下堤外停車場逾50輛車因來不及移走而泡在水裡。對此，媒體人「逆風的烏鴉」表示，這起事件最大的問題是「沒把車子清走」，若水勢更大，車子被沖到河道裡，難保不會有更嚴重情況發生，他直呼「不要再搞錯重點了」。

逆風的烏鴉今(19)日在臉書發文表示，他觀察這起事件時，發現有些人認為車主應該自己要有危機意識，即使沒收到簡訊或通知，看到情況不對也應該去移車，市府沒有義務幫忙拖吊，「但實際不是這樣的。市府真的有義務去把車子都拖走」。逆風的烏鴉說移走堤外車輛，主要是「防汛」，大水時最怕的除了水流太大，還有河道被堵塞，若水勢更大，把幾百台車子沖到河裡，恐造成更嚴重的災害。

逆風的烏鴉提及他曾採訪過的淹水事件，他說有條小溪在颱風時水位暴漲，把附近淹沒，但該處是山區，情況不太合理，經調查後發現，河道的某個橋下涵洞被一張廢棄的彈簧床堵住，水流不過去，因此造成重大災情。他說汽車實際上就是一個個大金屬塊，不但可能堵塞水道，恐會破壞堤防或水門。

逆風的烏鴉認為，大水來臨前，先把堤外的車輛撤離，不是「對車主的義務」，而是「防洪的必要作為」。因此，這起事件最大的問題不是害民眾車子泡水，而是竟然沒把車子清走，若水勢更大，車子被沖到河道裡，難保不會有更嚴重的情況發生。逆風的烏鴉最後直呼「不要再搞錯重點了」。

針對至少50輛車泡水一事，台北市長柯文哲18日強調，停管處當時有自上午9時起便陸續發放4次防汛簡訊，若民眾沒收到可向市府反映，釐清原因。柯也已要求資訊局、停管處、水利處提出精進方案，可能過段時間會跟大家公布，要求停在堤外停車場的民眾，一定要去登錄車牌號碼、電話號碼，才能精確收到訊息。