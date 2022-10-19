教育部自2008年起與南卡羅萊納州州教育廳簽訂教育合作備忘錄，進行雙邊教育交流，近日雙邊再簽訂3年期高等教育備忘錄，加強推動雙邊語文和師資的交流合作，效期至2025年。

教育部近年陸續與美國17州簽署教育合作備忘錄，其中，南卡羅萊納州則是繼新墨西哥州、肯塔基州及阿拉巴馬州後，第4個與教育部簽署高等教育合作備忘錄的州別。

教育部與南卡羅萊納州州教育廳繼續簽訂教育合作備忘錄，由國際及兩岸教育司李彥儀司長先行簽署，以換文方式於台北時間10月18日晚間11時30分，在美國南卡羅萊納州州務卿Mark Hammond與我國駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍見證下，由美國南卡羅萊納州高等教育委員會主席Dr. Rusty Monhollon完成簽署，效期至2025年。

教育部表示，本次簽訂備忘錄鼓勵當地青年學子來臺研習華語或擔任英語教學助理，協助我中小學生提升英語能力，雙邊簽約重點包括：一、促進台灣與南卡羅萊納州的學術教育交流；二、促進雙方語文師資培訓及招募；三、推動我國優秀華語文師資輸出。

教育部國際及兩岸教育司表示，此份備忘錄是繼今年4月教育部與阿拉巴馬州的合作宣示後，持續展現台美雙方具體的教育合作意向，足顯雙方政府機關及教育機構對「台美教育倡議」的重視。教育部並已媒合1位華語老師赴當地Coastal Carolina University任教，開啟雙方語文及師資合作的先河。