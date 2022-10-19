擁有甜美外型與姣好身材的演員林萱瑜，先前因演出八點檔《天之驕女》爆紅，但之後卻無其他作品問世，昨(18)日晚間林萱瑜突然在社群媒體上發出病床照，並寫下「手術順利！先來跟大家報個平安」經紀人也回覆林萱瑜的狀況「甲狀腺開刀，小手術，現在醫院休養中」。

林萱瑜昨晚於臉書發文曬出躺在病床的照片，表示自己剛動完手術，「手術順利！先來跟大家報個平安，已經緩和很多能滑一下手機，身體再舒服一點時再來跟大家分享分享」隨後，經紀人也回應「甲狀腺開刀，小手術，現在醫院休養中，在拍《天之驕女》的時候就發現甲狀腺異狀，剛好趁殺青後休息手術調養，現在萱瑜很好，大家不要擔心」。

林萱瑜手術後曬病床照與粉絲報平安。（圖／林萱瑜臉書）

貼文一出，先前一起拍攝《天之驕女》的演員曾智希、林佑星等藝人與許多粉絲都在貼文下留言關心她並祝她早日康復，而曾經有相同經驗的網友也分享自己的經驗，並提供林萱瑜有關甲狀腺手術後舒緩不適的方法。

另外，也有林萱瑜的粉絲及網友也關注林萱瑜未來的動態，都紛紛敲碗希望她可以繼續演出八點檔，對此經紀人表示，目前林萱瑜正在休養中，暫時不會出演八點檔。