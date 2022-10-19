基隆市七堵區東興街北極宮前疑似走山，地層下陷近2公尺，議長蔡旺璉及市議員楊秀玉19日赴現場勘災，市府鋪設防水帆布預防現場塌陷擴大。（張志康攝）

基隆市七堵區東興街北極宮前疑似走山，地層下陷近2公尺，市府鋪設防水帆布預防現場塌陷擴大。（張志康攝）

基隆市七堵區東興街北極宮前疑似走山，地層下陷近2公尺，市府鋪設防水帆布預防現場塌陷擴大。（張志康攝）

尼莎颱風逐漸遠離，基隆北海岸地區的降雨逐漸緩和，但先前豪雨成災七堵山區的狀況，才逐漸為人所知。七堵東興街山區北極宮前疑似發生走山，宮前廣場地層下陷，截至19日上午落差已近2公尺，長度約60至70公尺長，且有1戶民宅整棟下陷，市府先利用帆布覆蓋斷層區，避免地層繼續下滑。後續的搶修還有待土壤含水量降低後才能進行。

18日上午民眾便發現東興街北極宮前廣場出現地層下陷，但19日上午，基隆市議會議長蔡旺璉與議員楊秀玉，赴現場勘災時，發現當地一夜之間又塌陷了50公分左右，與原本相較，斷層已近2公尺。

當地的住戶黃先生表示，當地17日晚間就有晃動，還有吱嘎聲響，他覺得狀況不對，便暫住到親友家。18日，隨著北極宮前廣場慢慢下陷，他家也隨之下陷近2公尺，從他家到北極宮廣場前，出現一條長達60至70公尺長的大裂縫。

19日上午蔡旺璉、楊秀玉與市議員候選人林坤明等人陸續上山勘災，蔡旺璉表示，現場民宅塌陷的情況十分嚴重，他將督促市府儘速救災。楊秀玉表示，她18日曾經到現場勘查，19日上午又下陷了50公分左右，民宅已經無法再住人。

基隆市長林右昌18日晚間也曾到現場勘查，目前市府先在斷層處鋪設防水帆布，防止雨水持續滲進裂縫，造成更大規模的坍塌，後續將先等天氣穩定，土壤的含水量稍降後，才能進行搶災的工作。