台北市長選戰「三腳督」，有媒體「台北必棄保」，並指綠營基層醞釀「棄陳保黃」，提到蔡英文總統特別喜歡黃珊珊。更指總統蔡英文多次在公開活動問「黃珊珊人在哪？」「怎麼沒看到珊珊？」，競選總部發言人林聿禪則直指，總統蔡英文都親自為陳時中錄音，向民眾推薦，當然是100％支持陳時中。

《周刊王》今天報導指出，綠營基層醞釀棄保，棄民進黨台北市長參選人陳時中，保無黨籍台北市長參選人黃珊珊。

林聿禪說，陳時中比較老實，不會自己擅自替別人回答問題，但總統都親自為陳時中錄音、向民眾推薦，當然是100％支持陳時中。

民進黨副秘書長林鶴明在臉書表示，將蔡英文問「黃珊珊呢」解讀為「總統就是喜歡黃珊珊」，這不但是超譯，更是不懂裝懂，實際上，蔡是因為怕被人家說又給台北市穿小鞋。

他說，因為上次台北市長柯文哲出席一次元旦升旗，就被操作成讓他在風中受寒，民眾黨群起而攻之，總統府根本擔待不起好嗎？該出席的貴賓，總統本來就會問候，這是蔡英文做人基本的禮貌，這和就是喜歡黃珊珊根本八竿子打不著，拿這個來操作棄保，更是瞎扯一通。