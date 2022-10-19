台灣民意基金會董事長游盈隆19日出席「台灣二次民主運動連線」中部縣市宣示記者會，對九合一選舉情提出看法，他表示，台北市的演變是令人想像不到的，本來是民進黨穩贏的一局，現在甚至是穩定落後；他也表示，目前看起來六都中，新北市、台中市、高雄市、台南市相對穩定的地方。
游盈隆說，現在選情看來很平靜、很冷清， 但其實選情是很緊繃的跟2018年不同，這次情況在前面緊繃狀況下未來發展扣人心弦，目前即便民進黨除了兩都兩縣之外沒有哪一個地方他們是穩贏的。
他也說，苗栗的部分可能是有史以來首度有政黨輪替的機會，最主要是國民黨嚴重分裂，但分裂情況下民進黨也沒有佔到多大便宜，因為國民黨提名人比較弱，脫黨參選的比較強目前苗栗競爭激烈。
面對台北市選情，他則表示，台北市演變令人想像不到，本來是民進黨穩贏的一局，現在變成連民進黨中央都不敢跳出來說台北市穩定領先，甚至可能是穩定落後，天龍國的選民最後會做出什麼決定，不到最後看不出來。
至於台中市，游盈隆說，現任台中市長長期以來各方風評不錯，從實際上無論是全國欣賞度或是地方欣賞度都比挑戰者高出一大截，目前看起來六都有四都相對穩定，包括新北市、台中市、台南市、高雄市以常態的狀況下看六都中這四都是相對穩定的。
游盈隆表示，2018年國民黨才佔六席，民進黨剛上台中央執政表現讓選民無法接受導致選民2018年投票教訓民進黨，包括傳統民進黨支持者：高雄，國民黨因此翻身獲得了15席，目前民進黨中央執政比之前改善很多，但卻因為2018年使得國民黨在地方擁有現任優勢，也因為這幾年疫情，使得他們有執政優勢，這個因素決定了年底的選舉結果。
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