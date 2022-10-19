「台灣二次民主運動連線」19日在台中舉辦中部縣市誓師記者會，台北市長候選人蘇煥智、桃園市長候選人鄭寶清以及台灣民意基金會董事長游盈隆都共同出席，推薦台灣二次民主運動連線的候選人。（馮惠宜攝）

「台灣二次民主運動連線」19日在台中舉辦中部縣市誓師記者會，台北市長候選人蘇煥智、桃園市長候選人鄭寶清以及台灣民意基金會董事長游盈隆都共同出席，推薦台灣二次民主運動連線的候選人。（馮惠宜攝）

台灣民意基金會董事長游盈隆19日出席「台灣二次民主運動連線」中部縣市宣示記者會，對九合一選舉情提出看法，他表示，台北市的演變是令人想像不到的，本來是民進黨穩贏的一局，現在甚至是穩定落後；他也表示，目前看起來六都中，新北市、台中市、高雄市、台南市相對穩定的地方。

游盈隆說，現在選情看來很平靜、很冷清， 但其實選情是很緊繃的跟2018年不同，這次情況在前面緊繃狀況下未來發展扣人心弦，目前即便民進黨除了兩都兩縣之外沒有哪一個地方他們是穩贏的。

他也說，苗栗的部分可能是有史以來首度有政黨輪替的機會，最主要是國民黨嚴重分裂，但分裂情況下民進黨也沒有佔到多大便宜，因為國民黨提名人比較弱，脫黨參選的比較強目前苗栗競爭激烈。

面對台北市選情，他則表示，台北市演變令人想像不到，本來是民進黨穩贏的一局，現在變成連民進黨中央都不敢跳出來說台北市穩定領先，甚至可能是穩定落後，天龍國的選民最後會做出什麼決定，不到最後看不出來。

至於台中市，游盈隆說，現任台中市長長期以來各方風評不錯，從實際上無論是全國欣賞度或是地方欣賞度都比挑戰者高出一大截，目前看起來六都有四都相對穩定，包括新北市、台中市、台南市、高雄市以常態的狀況下看六都中這四都是相對穩定的。

游盈隆表示，2018年國民黨才佔六席，民進黨剛上台中央執政表現讓選民無法接受導致選民2018年投票教訓民進黨，包括傳統民進黨支持者：高雄，國民黨因此翻身獲得了15席，目前民進黨中央執政比之前改善很多，但卻因為2018年使得國民黨在地方擁有現任優勢，也因為這幾年疫情，使得他們有執政優勢，這個因素決定了年底的選舉結果。