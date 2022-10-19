香港行政長官李家超19日發表任內首份施政報告指出，香港是國際金融中心、全球最大離岸人民幣業務中心，也是全球領先的生物科技融資中心。金融服務業亦是香港最大支柱產業，占本地生產總值超過五分之一，政府會採取多項措施，全面提升香港金融服務的競爭力。

香港信報引述李家超指出，將提升融資平台國際化，計畫港交所於明年修改主板上市規則，以便利尚未有盈利或業績支持的先進技術企業融資，同時構思活化GEM（前稱創業板），為中小型及初創企業提供更有效融資平台。

此外，強化最大離岸人民幣業務中心優勢，由於香港目前處理全球約75％的離岸人民幣結算，當局會推動市場提供更多以人民幣計價投資工具，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險和利率風險管理等財資服務，並優化市場基建。

互聯互通方面，香港將全速落實大陸證監會早前宣布支持的一系列互聯互通安排，並在今年內提交條例草案。