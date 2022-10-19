民進黨將農田水利會收歸國有，改至為農委會農田水利署，改制兩年下來卻被農民抱怨官僚心態，服務效率變差。國民黨立委賴士葆批評，改制後讓農民比以前更慘，政府卻束手無策，農委會主委陳吉仲過去開很多承諾支票，如今雞嘴變鴨嘴。

陳吉仲昨在立院院會備詢時，被民進黨立委黃世杰轟外行，黃世杰也質疑改制農田水利數後把官僚心態帶進水利會。賴士葆說，陳吉仲一向伶牙俐嘴善狡辯，難得被電到金係係，即便試圖回嘴解釋根本氣虛，因為事實勝於雄辯，說要改善給水，旱災來臨還是沒水，連基本配水時程都不懂，陳吉仲不是農業專家嗎？

賴士葆指出，農田水利會是民間組織為何要違憲改官派，因為既可拔除會長都是國民黨人擔任的後患，又可以接收幾千億的資金，改官派又可以公然酬庸安插自己人當樁腳，的確是人財兩得。

賴士葆批評，然而進入官僚體制後，政府沒收水權，讓農民面臨更嚴重的缺水和淹水問題，改制後讓他們比以前更慘，政府卻束手無策，陳吉仲過去開很多承諾支票，如今「雞嘴變鴨嘴。」

賴士葆說，2018蔡政府幾乎生吞活剝、橫柴入灶，強行將農田水利會改官派，當時蔡英文說，這是政府向人民負責的做法，不是綁樁，也無關政黨考量。如今這一切都被戳破，證實前中研院長李遠哲所說的，蔡英文一切都為選舉考量，當農民眾口一詞說「整個體制就是官僚」，讓農民苦不堪言，蔡英文愧對農民，要不要表態說話啊？