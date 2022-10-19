「放空生活節—共下放尞趣」，將於10月22日下午3點登場。（世界宗教博物館提供）

身心放空愛地球！台中市政府客家事務委員會、世界宗教博物館發展基金會、聯合國非政府組織「愛與和平地球家」（GFLP）聯合舉辦「放空生活節—共下放尞趣」活動，22日下午3時在東勢客家文化園區登場；除音樂會、市集、工作坊，還邀請亞洲美食天王陳鴻到場上菜，大家一起聽音樂、享美食。

為推廣世界宗教博物館創辦人心道法師提出的「靈性生態倡議」，及「愛地球、愛和平」理念，邀約大家以「音樂」放空、療癒身心；「蔬食」放空、淨化身體；以「寧靜」放空、昇華心靈。今年上半年在地球日前夕，舉辦第一場相當有共鳴的「音樂療癒地球」線上音樂會；下半年首度攜手台中市政府再規畫「共下放尞趣」系列活動。

世界宗教博物館發展基金會執行長室主任林炳邑說，為讓更多民眾有機會真實體驗「放空生活節」，理解「放空就是養生」、「靈性即是生態」概念，融合台中特有的客家文化風情；結合「放空音樂會」、「蔬食創意市集」、「專家短講」、「放空體驗」、「素食小夜市」、「文化沙龍工作坊」等不同形式活動，希望以蔬食、音樂與寧靜讓大家鬆開平日枷鎖，一起走入放空生活。

林炳邑指出，放空音樂會演出，將邀請馬來西亞歌手Kent吳智健、基督宗教團體、青年歌手蔡宛芝等，中間穿插放空體驗、抽獎；陳鴻將現場烹調健康餐飲，開放免費試吃，絕對滿足婆婆媽媽的味蕾；蔬食創意市集部分，美食一籮筐，邀請只要開市就大排長龍的台灣蔬食品牌「素食小夜市」。

主辦單位強調，還有龍樹青年創業家為響應愛地球，特別研發製作毛小孩的素食零食，錯過可惜。放空大廳安排放空茶席、放空寧靜區，只要打卡還可免費喝茶。