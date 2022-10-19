YouTube頻道「希露弟弟啃雞腿」以都市傳說系列影片聞名，搜羅了各種離奇詭譎的恐怖傳說，觀眾們看了總是毛骨悚然、頭皮發麻。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可以看見，「可怕」、「恐怖」名列該頻道近一年來佔比最大的熱門關鍵字。不過希露弟弟啃雞腿可不是一開始就做都市傳說影片喔！今天就跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看他們經營頻道的心路歷程吧！

頻道的起點：希露×弟弟的可愛日常

「希露弟弟啃雞腿」的頻道名稱取自兩位頻道主雞腿、雞腿姐所飼養的比熊犬「希露」及貴賓犬「弟弟」，在轉型做都市傳說之前，「希露弟弟啃雞腿」其實是以狗狗日常為主的療癒頻道，也因此取了可愛活潑的頻道名。

「我做YouTube其實一開始是自己先拍，在經營頻道大概前三、四年基本上是完全沒人看的，也完全沒有收入。」拍片路上，雞腿一路跌跌撞撞，最剛開始頻道風格尚未定型，他幾乎各種題材都嘗試過，後來專注於寵物主題，拍攝希露和弟弟兩隻可愛狗狗的日常，以及寵物相關的開箱、實測等企畫，才逐漸吸引到一群粉絲。

走過負面低潮 堅信自己「會成功」

雞腿坦言，在一開始還不被關注的時候，自己也有過一段很負面的日子，「我以前是負面文高手。」那時頻道才剛起步，影片的流量一直都不理想，他也因此感到非常挫折，「PO上去一個禮拜才兩、三百觀看次數，然後我就每天在FB發負面文。」

「其實我一直相信自己會成功。」雖然有過低潮，但雞腿始終堅信有一天會被看見，後來鎖定寵物主題，再加上雞腿姐的加入，頻道慢慢發展出自己的風格，也有了一群固定粉絲。看著訂閱數的成長，有時候他仍會感到不可思議，「我從來沒有想過自己可以達到十萬訂閱，以前覺得那是一種像百萬訂閱那樣達不到的一個門檻。」

如今不只十萬訂閱，希露弟弟啃雞腿已經走過二十萬、三十萬，到現在有34.5萬訂閱數，並且持續增加中。頻道的成長，也帶給他們更多信心，「我覺得很不可思議，有點開心，同時也更相信自己會成功，覺得其實我是可以達到的沒錯。」

以知名度帶起議題關注 單曲《毛很多》「想透過MV影響更多人」

從開始拍片至今，雞腿表示他們的目標一直是追求更高的點閱率，當初發現狗狗影片很多人喜歡，因此以寵物做為頻道主題，後來嘗試都市傳說類型的影片爆紅，頻道便慢慢轉型。

一開始的療癒寵物到後來的都市傳說，頻道風格歷經轉變後逐漸定型，建立起知名度，讓雞腿和雞腿姐成為小有名氣的YouTuber。雖然憑藉都市傳說爆紅，但他們仍持續關注寵物議題，慢慢在網路、社群上具備影響力後，也讓他們覺得，自己應該站出來為某些事發聲。

「我們慢慢開始有點小小知名度，自己平常也都很注重一些毛孩相關的議題，所以如果能有點影響力的話我們都會去做。」近期頻道發布的單曲《毛很多》，便是為了帶起「寵物牽繩」議題的討論。

「牽繩這件事已經好幾年了，幾乎每幾個月就會有牽繩相關的事發生，覺得有些人還是很不重視這個問題，所以想透過MV去影響更多人，讓他們知道牽繩的重要性。」

因為發現很多人還是會忽略牽繩的重要性，導致寵物在沒有牽繩的情況下遭遇車禍或是互相攻擊，促成他們這次單曲的靈感。這首歌對他們而言不只是圓夢，更是透過自己的影響力為關注的議題發聲。

歌曲除了探討議題，也期盼能讓大家更重視自己生活周遭的人，「狗狗可能頂多活十五到十八年，然後貓咪也差不多，所以希望大家可以多珍惜在一起的時光。其實人也是，跟家人、情侶都可以再更珍惜對方。」

在轉變中維持初心 將成長的力量化成想說的話

頻道從影片沒有人觀看，到現在擁有大群粉絲，看似經歷了許多轉變，但兩人堅持的方向其實從未改變。一開始投入YouTube圈，雞腿就一直以提高點閱為目標，過程中也隨著社群反應不斷調整方向，希望能被更多人看見，也希望能帶來更有趣的內容。

成長至今，他們一路走來也獲得許多力量，雞腿姐笑道：「最開心的就是擁有一群很支持你的粉絲。」粉絲的支持、頻道的成長、新題材的突破，都是他們前行的動力。如今希露弟弟啃雞腿也將這分力量回饋給一直支持自己的群眾，用自己的影響力喚起人們對寵物議題的關注。

「走過每一個小小腳印，都想用一輩子去珍惜，謝謝你走進了我的生命。」

從無人關注到小有名氣，從療癒寵物到恐怖都市傳說，從獨自拍片到擁有夥伴、粉絲，「希露弟弟啃雞腿」用每一個小小腳印走出了頻道的成長，走出這一首單曲，最後走向群眾，傳達出他們想說的話語。