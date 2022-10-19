創意(3443)第三季獲利表現大幅超越預期，美系外資也針對其出具最新研究報告，認為美國對大陸的對新晶片禁令對創意影響很有限，且看好創意第四季營收將持續成長，故重申創意優於大盤評等。

美系外資表示，創意第三季淨利潤大大超過市場預期，毛利率預計在運營槓桿降低支出下，也會有優於預期的表現。目前持續看好創意NRE(委託設計)營收以及網絡項目將維持強勁發展，第四季度可能會繼續走強。

創意9月稅前盈餘7.08億元、年增108.8%，歸屬母公司稅後淨利達6.19億元，年增118.7%，單月每股淨利4.62元。累計第三季合併營收60.62億元，季增12.7%，年增69.1%，歸屬母公司稅後淨利達10.58億元，季增39.2%，年增153.7%，單季每股淨利7.9元。創意第三季營收與獲利均創單季歷史新高。累計創意今年前三季合併營收為159.56億元，年增56.4%，前三季每股淨利17.64元。

美系外資表示，儘管市場擔心美國對大陸半導體再祭禁令，將影響大陸的晶片出口，但目前預計在2022~2023年對創意影響有限，因為創意在本次禁令中所定義的高端計算晶片接觸有限，故重申創意優於大盤評等。

美系外資表示，儘管宏觀經濟逆風，但看好創意第四季營收將繼續有個位數的季增加，年增也會達29%、至63億元，這得益於其來自網絡設備以及SSD的NRE收入持續走強。

美系外資表示，自美國頒布對大陸晶片新一波禁令後，創意股價已經修正達32%，主要是因為市場擔心禁令將對創意造成影響，然而，可以注意到，美國對大陸的先進計算晶片限制集中在超高端計算晶片，但創意目前暴露於此類晶片業務有限，因此預測影響有限。創意先進晶片交付量產的7奈米AI CoWoS項目，生命周期在很大程度上結束於今年第二季或第三季，其在第三季貢獻已經非常少。另外，也注意到創意有兩個7奈米FPGA將在2023年為進入量產，但該項目受到限制的機會也不大。

美系外資進一步表示，從長遠來看，該晶片禁令可能會影響創意來自大陸先進計算的NRE項目，但創意已經致力於減少其在大陸高端計算設計項目的曝光，以避免地緣政治風險，因此，相信創意將通過來自高級節點的機會來緩解這種情況。