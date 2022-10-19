打高端疫苗的民眾若想要到日本，需自費3500元做PCR檢驗，衛福部長薛瑞元今日表示，如果要補打，第一劑和第二劑間隔會依照廠牌而定，第二劑到第三劑間隔則會拉長，相關辦法最快今天會出爐。

疫情指揮中心於1400召開記者會，由指揮官王必勝最新說明。