直播》高端戰士補打方案出爐 王必勝最新說明 13:522022/10/19 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情指揮中心於1400召開記者會，由指揮官王必勝最新說明。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 打高端疫苗的民眾若想要到日本，需自費3500元做PCR檢驗，衛福部長薛瑞元今日表示，如果要補打，第一劑和第二劑間隔會依照廠牌而定，第二劑到第三劑間隔則會拉長，相關辦法最快今天會出爐。 疫情指揮中心於1400召開記者會，由指揮官王必勝最新說明。 《興櫃股》陳漢銘親自協調 台灣虎航明年1月飛日有望增班 一起面對「兩制台灣方案」 台灣人在大陸》粵港澳大灣區兩岸青創的擺渡人 #高端 #國產疫苗 #新冠肺炎 #台灣 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 視網膜遊日「台灣人最多景點」被搭訕 要求拍1照網笑翻 12:052022/10/19 娛樂 聯合再生 海外市場占比衝5成 04:102022/10/19 證券．權證 新變種侵台！亞洲下個強勢株恐是它 常見6QA一次看 08:492022/10/19 生活 《戲說台灣》男星生日變「父難日」父親摔倒住院病況曝光 11:022022/10/19 娛樂 台灣被逼統壓力漸增 04:102022/10/19 政治要聞 撤銷高端EUA查黑箱 蘇偉碩籲國人站出來拚公投連署 12:482022/10/19 政治 美國半導體在地化 施振榮：全球分工很重要 04:102022/10/19 財經焦點 指揮中心鬆口 開放高端族補打 04:102022/10/19 生活新聞 台灣北漂三樣板 04:102022/10/19 藝文副刊 台海爆發危機 恐重創全球經濟 04:102022/10/19 全球財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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