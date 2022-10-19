台灣第九大金控、元大集團創辦人馬志玲昨（18）日晚間辭世，享壽82歲。集團正在處理後續事宜。

馬志玲畢業於建國中學、台大商學系，早年在父親馬繼良身邊協助經營家族建材行，並經手台灣煉鐵公司、新竹玻璃製造廠等重整案，1984年甚至因涉利益衝突遭槍擊；1974年馬志玲之父馬繼良馬家接手元大證券，至此開始金融大業。

元大集團是以證券業務為主體發展而成的金控公司，旗下有元大商業銀行、元大證券、元大證券投資信託、元大證券投資顧問、元大期貨、元大創業投資、元大國際資產管理、元大人壽保險等，證券市場經紀業務市占率超過12％，融資業務市占率約20％。

馬志玲育有2子1女，兒子馬維建與馬維辰，馬維建是元大證券、元大人壽董事，馬維辰是元大人壽、元大金控、元大銀董事及元大基金會董事長。

女兒馬維欣則協助打理夫家事業，任和鑫光電董事長與彩晶、華邦電、華新麗華等董事，並經營瀚寓酒店等，2014年後馬志玲因結構債案遭判刑7年4個月，但罹患阿茲海默症暫緩發監，多是馬維欣陪伴在側，傳奇人生就此謝幕。