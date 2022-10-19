民進黨台北市長候選人陳時中被爆座車在內湖成功路五段為搶快闖紅燈，到南港勘災車子違停在公車停靠區。國民黨台北市議員徐巧芯今天表示，警察說沒有看到闖紅燈，攔下來是問說，要往右邊還是左邊走，因為右邊擋起來，但他是閃雙黃燈，不確定往左、往右，但因為闖紅燈已經有方向，在邏輯上說不過去。

徐巧芯今天接受《POP搶先爆》專訪，她表示，自己當時違規停車時，第一時間監視器就公布，但大家說警察密錄器也要公布，在她之前，如果雙方沒有衝突、爭議，一般不會公布密錄器，「徐巧芯條款」成立後，只要有人想看、是公眾人物，就一定要公開，而陳時中也要比照同個邏輯模式。

徐巧芯表示，陳時中作為「市民」搶第一勘災，可能想要搶快，第一個到達才能修理國民黨台北市長候選人蔣萬安，這非常無聊，為了搶第一就大量違規，跟俠盜獵車手一樣，在台北市衝鋒陷陣。

徐巧芯說，闖紅燈被警察攔下來，但警察說沒有看到闖紅燈，攔下來是問說，要往右邊還是左邊走，因為右邊擋起來。她直言，這件事很不合理，他是閃雙黃燈，不確定往左、往右，但因為闖紅燈已經有方向，在邏輯上說不過去。

她表示，她發函要求北市比照徐巧芯模式，公布密錄器，內湖分局長稱沒有密錄器，因為當下員警沒有開啟，他們說當天很緊急。

徐巧芯補充，警車的車屁股剛好對的陳時中座車，警車的行車記錄器基本上會錄到。