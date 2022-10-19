宅女小紅坦言對於到偏遠地區退休感到幻滅。（公視提供）

公視優質金獎節目《誰來晚餐》曾8度入圍、2次榮獲金鐘獎肯定，今年10月將邁入全新第14季，本周釋出第14季來賓總預告中，可以來自各界各領域優秀人士，如金獎導演魏德聖、演員王月、林美秀、謝欣穎、梁舒涵、港星杜汶澤、新聞主播夏嘉璐、台灣射箭選手雷千瑩、饒舌歌王大支、金曲唱作歌手Matzka、知名作家黃越綏、劉軒、宅女小紅、知名網紅阿翰…...等，都將成為本季家庭的座上嘉賓。

製作單位特別錄製系列宣傳短片「私房小宇宙 – 快問快答」，其中一題問到最懷念的家鄉味？身為台南人的導演魏德聖，分享自己最愛土魠魚羹、鱔魚意麵，表示雖然台北也買得到，但覺得怎麼吃都不對味。被問起是否因為台南人口味偏甜的關係，魏德聖回答：「這是偏見，不對不對；我每次聽到人家說台南人都吃很甜，就想跟對方辯解一下，不是這個樣子的」，意外加入近期很紅的戰南北話題。

電影作品曾擁有億萬票房好成績的導演魏德聖，被問到如果可以重新選擇職業會想做什麼？沒想到他竟語出驚人表示：「當一隻蟲就好了，最快樂的就是不用思考，只要吃、睡，然後自然消化、死亡，這樣就好了。」還表示若要選擇移居城市，能可到離島像是蘭嶼、綠島等地，跟一群不是追逐功利的人當鄰居。

相較於魏德聖想選擇搬到離島居住，知名作家黃越綏、宅女小紅則不約而同表示，想待在台北原本居住的地方就好。黃越綏表示「人到中年，期待退休可以過著有田園野鶴的生活；等到真的老了以後，會知道完全不實際」，坦言老了後最需要的就是醫院跟廁所，還笑說如果移居到東部，三天後連作夢都想回去，因為可能會被東部的豔陽曬得很辛苦。宅女小紅也表示，最近開始對於要到稍微偏遠地方享受退休生活感到幻滅，說：「我覺得老了以後會更無聊，應該要有更多朋友在身邊，所以更不應該搬離你生活一輩子的地方。」

《誰來晚餐》全新第14季，10／28起每周五晚間９點於公視頻道首播，亦同步於Facebook官方粉絲團、YouTube頻道直播。