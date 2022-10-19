意藍(6925)將於10月21日在戰略新板掛牌買賣，主辦券商為凱基證券。意藍成立於2007年，為智能數據分析SaaS公司，去年營收1.5億元，每股盈餘為2.43元，由於意藍研發自有分析技術並且自建針對其技術服務特化資料中心伺服器，去年毛利率高達81％，淨利率27％，淨利率將隨營業規模擴大而持續上升，且其營業收入將持續維持雙位數高成長力道。

全球在疫情影響之下，數位轉型浪潮從製造企業端加速吹向零售端，民眾消費趨勢從線下加速轉移至線上，而消費者帶來海量的數據是企業重要的資產，意藍是協助企業在大數據中淘金的一大推手，結合數據分析以及人工智慧，將數據轉化為具商業價值的題目。

意藍目前為國內社群分析以及搜尋引擎市占率第一名，擁有先進者優勢，加上不斷擴充其資料量並優化資料分析技術，在質與量的提升並行下，意藍將延伸其核心競爭力，並得透過OEM的方式將其技術能力輸出予同業以及業務合作夥伴，擴大其服務市場規模。若將數據比喻為油田，意藍有如煉油廠，將數據透過AI以及分析轉化為具商業價值的題目，除了以訂閱制SaaS提供高質量的數據分析服務，也提供專案制的專題分析服務。其前幾大客戶除了有國際級品牌商、代理商外，政府公部門也經常使用其服務來做政策施行的依據以及訊息傳播趨勢的觀測，意藍服務客戶群涵蓋產業別面向相當廣，各產業內巨頭六成以上都是意藍的客戶，除了證實意藍的分析技術受到市場肯定之外，參數應用場域也不限於單一產業。

在疫情催擾後，各企業正加速營運規模數位化轉型，產業環境與消費者行為瞬息萬變，數據分析以及商業智慧將逐步轉變為企業營運必需品，不少品牌及通路都開始建立自家的數據資料庫以便後續加值利用，在意藍核心競爭力持續強化及應用不斷延伸下，其營運前景可期。