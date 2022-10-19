民進黨新竹市長候選人沈慧虹19日舉辦「魔法小虹萬聖大遊行」宣傳記者會，會後沈慧虹表示，政見應要可以落實，批評高虹安套用「海綿城市」來治水，卻未說明防洪設計基準、區域排水和延緩洪峰等，淪為口號治理，她也邀請高虹安、林耕仁進行政策辯論，釐清對於城市治理的想像。

針對高虹安提出「海綿城市」是治水解方，沈慧虹19日表示，若無具體執行方案，再好的概念也只是口號，她也問高虹安，海綿城市的具體執行方案是什麼？防洪設計基準、區域排水和延緩洪峰的規畫為何？沈慧虹也邀請林耕仁、高虹安參與政策辯論，對市民說明政策願景。

至於張亞中、韓國瑜之後可能為林耕仁站台，沈慧虹則表示，張亞中、韓國瑜對深藍支持者有一定號召力，但選舉最重要的還是回到候選人本身，她說，過去20年國民黨在新竹市無作為、建設停滯，但這8年新竹市大翻轉，蛻變成幸福城市，她也會繼續努力端出政策牛肉，相信理性的新竹人會做出正確選擇。