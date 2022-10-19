台中市市長盧秀燕宣布，「東勢-豐原快速道路」將於10月底正式復工。盧表示，東豐快在她擔任市長前被迫停工，她就職後積極與居民溝通、重啟環評、通過環評、工程評選，終於迎來復工；東豐快不只是鄉親回家的路，更是提供救護、救災快速通行的救命線，她無論如何都要把這條山城「救命線」完成。

盧秀燕昨（18）日在臉書發文表示，東豐快速道路已經順利評選出工程團隊，10月底即將復工。

盧秀燕指出，東豐快從她擔任市長前被迫停工，再到她就職後，與居民溝通、重啟環評、通過環評、工程評選，終於迎來復工。在缺工缺料的時刻，順利完成招標程序，感謝一路走來曾經協助我們的夥伴，讓市府能夠關關難過、關關過。

對此，盧秀燕強調「再困難，東豐快都必須復工」，因為東豐快不只是大山城地區鄉親平安回家的路，更是提供救護、救災快速通行的救命線。居民的盼望，她不敢辜負大家，一定要把這條山城救命線完成。