秋冬季節多種病毒夾擊，兒童感染科醫師顏俊宇表示，最近災情慘重！全台小孩受到各種病毒洗禮，發燒、爆痰了1至2周，讓不少爸媽照顧孩子到快崩潰，甚至還有人說「小孩確診新冠肺炎都沒這麼嚴重！」引起網友討論。

兒童感染科醫師顏俊宇近日在臉書發文表示，最近全台小孩受到呼吸道融合病毒、鼻病毒等各式各樣的病毒洗禮，可以說是災情慘重，很多小朋友反覆發燒了1至2周，爆痰2周，甚至呼吸咻咻喘，他工作的診所也轉診了不少小孩去大醫院治療。

顏俊宇指出，有些爸媽帶著孩子來看診的時候，都忍不住開玩笑說「小孩確診新冠肺炎都沒有這麼嚴重，怎麼會這樣？」可見這波感冒病毒的疫情，真的折磨了不少爸媽。

顏俊宇說，屋漏偏逢連夜雨，最近A型流感也蓄勢待發，根據疾管局監測，社區已驗出不少A型流感，A型流感會造成高燒、呼吸道症狀嚴重，而且比B型流感更容易引發肺炎等重症，所以需要嚴加防範，建議大家快去打流感疫苗。

顏俊宇提醒，抗流感藥物最好是發病24至48小時內使用，這樣的效果會最好，可以減少病程時間和重症發生的機會。

不少爸媽留言哀嚎，「上周姊妹輪流中獎，媽媽這一周過得跟一年一樣久」、「現在聽到流行性的病毒都會怕，上周國慶連假都陪一歲半的幼兒在醫院度過，親身經歷兒科病房爆滿的情況。光在急診候床就等待15小時，上去以後孩子的哭聲此起彼落，真的超可怕」、「真的會發燒又爆痰」。