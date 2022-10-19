買房價金動輒數百、上千萬，過去習慣由買方將購屋款項直接交給屋主，一旦發生屋主捲款搞失蹤，對買方無疑是巨大損失；不只如此，甚至曾經發生不肖屋主刻意拖延過戶手續，利用收到款項及過戶手續完成前的時間差，先將房屋拿去抵押借錢，等到買方終於取得房屋，這戶房子卻慘遭查封、法拍。為了保障買賣雙方權益，「履約保證」機制才應運而生。

信義房屋與安信建經參考美國實施已久的ESCROW制度，並評估台灣成屋交易市場情況，於民國85年率先研發出能夠保障不動產交易金流的「買賣價金履約保證」制度。

「買賣價金履約保證」的運作流程，主要是由建經公司和銀行合作，開設一個履約保證的專門帳戶，負責保管購屋價金。買方依簽約、用印、完稅、交屋等階段，分別把購屋價款支付進入專戶內，等到過戶手續完全辦妥，買方也確認取得房屋所有權後，專戶內的款項才會撥付給賣方。期間，如果賣方需要繳稅、支付仲介服務費等，必須自專戶出款，也都需要經過第三方機構審查。

縱使過程中，賣方違約不賣房子，第三方機構仍會將買方已支付進專戶的購屋款項，加計利息後，全額返還給買方。換言之，即使過戶流程中出現狀況，透過履約保證機制，仍能確保買方的購屋價金安全無虞。

值得一提的是，一般坊間履約保證服務，會收取「成交總價萬分之六」的手續費，由買賣雙方各負擔一半。但透過信義房屋成交的消費者，可以免費享用履約保證服務。此外，信義房屋的履約保證，也是業界唯一由資本額約千億的銀行擔任保證人（玉山銀行），而非由沒有最低資本額限制的建經公司擔任保證人，對消費者實質保障程度最高。

信義房屋也提醒，對買賣雙方來說，履約保證機制能有效預防及避免交易風險，如果民眾有買賣不動產的需求，最好搭配履保服務，更能確保交易安全。