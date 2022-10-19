華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）的新報告指出，美國今年軍力比前一年弱。而隨著解放軍技術進步，對美軍構成最全面的安全挑戰。

據《防務新聞》（Defense News）19日報導，「2023年美國軍事實力指數」（2023 Index of U.S. Military Strength）的重心放在需要為兩場，而非一場重大區域戰爭做準備，以免美國在專心應付一個挑戰時，另一個對手趁虛而入。

然而，新報告說，美國的軍力目前並未達標，去年的指數是「勉強夠格」，但今年的評等已落到「弱」的等級。而報告是以全球作戰環境，對美國利益的威脅，還有美國軍力等3要素作為評估要素。

不過，報告說，綜觀歐洲，亞洲和中東地區的全球作戰環境，仍有利於美國及其投射軍力的能力。在歐、亞，由於聯盟和軍事態勢，有助於美國投射軍力，但在中東，由於政治不穩定，加上與盟國因伊朗核協議，還有打擊伊斯蘭國（IS）與盟友關係日益緊張，美國卻有從「普通」跌落「低劣」的危險。

此外，研究指出，中俄都表現出「挑釁」行為，並擁有「強大」的戰力。報告從本土、美國在特定區域的盟友，還有「國際公共空間」等3方面評估可能構成威脅的對手。而報告指出，俄羅斯仍是世界最大的核武國，儘管它極不可能打美國，但發動這類打擊的潛在能力，卻讓這些武器擁有足夠的戰略價值。

「傳統基金會」指出，去年中國第一艘自製航母下水，並為陸、海、空軍及太空軍，甚至電磁領域部署為數龐大的新平台，由於解放軍技術進步，從各方面來說，中國仍對美軍構成最全面的安全挑戰。