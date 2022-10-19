恆春旅遊醫院長期提供社區服務醫療車，協助恆春半島的社區病患就醫、巡迴醫療等，但因行駛路線多為山區道路，導致車輛磨損嚴重，考量行車安全有急需換車的必要，玉山銀行聞訊後，立即捐1輛全新四輪驅動休旅車給醫院，善盡社會責任。

恆春旅遊醫院指出，恆旅是台灣最南端的公立醫院，為善盡公醫使命，長期提供社區服務醫療車我，協助恆春半島社區洗腎病患、高齡長者病患、復健病患等就醫，並提供各項社區長期照護服務與巡迴醫療，包含癌症篩檢服務。

但因需要就醫服務的高齡長者、失能長者、身心障礙、復健需求、慢性洗腎病患等增加，恆旅的社區服務醫療車已出現不敷使用的狀況，有部分車還超過使用年限限制，同時因醫療車行駛路線多為山區道路，車輛磨損情形很嚴重，考量行車安全，急需換車，才能強化落實醫療照護服務。

玉山銀行受託菩月樂齡公益信託聞訊後，馬上決定捐贈1輛全新四輪驅動休旅車給醫院，一解燃眉之急。對此，恆旅院長徐國芳感激不已，他說，「工欲善其事、必先利其器」，非常感謝玉山銀行的善舉，這輛新車將提供社區醫療衛教、長期照護服務，以發揮三級預防效果。