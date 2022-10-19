台北市議員王鴻薇日前爆料，高雄市長陳其邁過去以公費生資格念醫學院，卻未履行去偏鄉服務義務，還以醫界人士自居，根本是欺世盜名。事後，陳其邁回應他已於20多年前根據規定還款，並稱「我從醫的初衷，從來沒有改變」，讓王鴻薇忍不住再嗆「從醫是假從政是真！」

王鴻薇今（19）日在臉書表示，陳其邁被爆料從未履行去偏鄉服務義務後，還敢說自己從醫初衷沒變過，但若檢視陳其邁的履歷就可發現，陳當初碩士還沒畢業就在父親、時任立委陳哲男辦公室當助理，隨後擔任過地下電台負責人、立委、市長及行政院副院長等，從政之路平步青雲，「當醫生這件事情，早就丟到九霄雲外，一個連偏鄉服務都不願意的人，出來跟人家談什麼從醫初衷」。

「衛福部看到民進黨就跪！」王鴻薇指出，陳其邁稱有還錢後，衛福部馬上出來護航，說只要還錢就解除義務，但當時的主管機關其實是教育部，且據後來衛生署規定，未完成規定服務年限者就不得領回醫師證書正本，並非還錢就解除服務義務。

王鴻薇怒批，陳其邁在長庚醫院服務只是當實習醫師，當時根本還沒畢業，且除此之外陳根本沒執業過，「整天硬要把醫生標籤往自己臉上貼，根本從醫是假，從政才是真，拜託不要再噁心了！」