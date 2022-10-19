台北市日前降下暴雨，百齡橋下逾50輛車慘泡水，不少車主質疑台北市政府通知太慢，但市長柯文哲堅稱國民要為自己行為負責。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊19日表示，重點在於市府是否在合理時間內通知車主移車，倘若時間差不合理，就該做出補償，當前市府已在釐清責任。

黃珊珊上午發布青年政策後接受媒體聯訪，談到近期最具爭議的「水門事件」時，她表示，颱風有事前預警時間，但強降雨等氣候變遷造成的新型災害，應建立新的應變措施，但水門關閉與否，還是要顧及到大多數人的利益，不能因開放水門導致全台北市淹水。

談及水門關閉的原則，黃珊珊認為，市府應於合理時間通知車主，讓民眾有時間移車，若像民眾所說，接到通知後只剩不到5分鐘就要關水門，那時間差就不合理，政府應給予補償措施，過去前市長郝龍斌執政時間就曾挪用停管基金作為相關補償。

黃珊珊說，目前柯文哲已指示副市長彭振聲釐清責任，她認為北市府未來應透過科技方式，在車主駛進堤外停車場時就掃QR code，方便統計資料和人數，若有緊急狀況就能透過台北通App或其他軟體通知，便不會再有車主抱怨收不到簡訊。

由於「水門事件」延燒，加上民眾黨立委蔡壁如、民眾黨新竹市長候選人高虹安論文涉抄襲事件，導致民眾黨支持度下降，外界認為可能連帶衝擊黃珊珊選情，對此，黃珊珊強調，民調每天有變化很正常，大家不用當作股票指數來看，否則將來恐會被打回原形，建議候選人做好本業、爭取人民認同。