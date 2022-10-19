新竹市政府19日與檢、警、調、廉共同舉辦「NO賄．賄選NO WAY」反賄選宣誓記者會，廣邀各候選人到場，代理市長陳章賢強調，絕不容許任何暴力、金錢影響選舉，市府已啟動第2預備金1000萬元，加碼作為警察查賄績效獎金。

今天的反賄選簽署儀式，由陳章賢、法務部廉政署副署長沈鳳樑、新竹地檢署檢察長張介欽、調查局新竹市調查站主任林維成及新竹市警局長郭士傑等5位代表簽署。

陳章賢表示，台灣民主選舉制度已成為令人稱羨的驕傲，從過去威權時代走向民主，過程非常不容易，歷經許多人的犧牲奉獻，才走到今天這一步，以「數人頭代替打破頭」，用選票選出人民心中理想的候選人，有這樣的民主機制，值得大家好好珍惜、維護。

他說，新竹市是座進步、幸福的城市，為了城市未來的發展，絕不容許任何暴力、金錢影響選舉，市府與檢、警、調、廉政攜手合作，宣誓共同查賄的決心，「我們有信心、有魄力，來打擊各種企圖影響選舉的不法行為！」

沈鳳樑則表示，自由公平的選舉，是民主的基石，乾淨的選風，更是清廉政治的開端，國際透明組織公布2021年全球清廉印象指數，台灣排名第25名，為1995年指數公布以來最好成績，也是歷次選舉大家積極維護選風，這是全民努力的成果。

沈鳳樑說，今年的賄選獎金最少50萬、最高1000萬，形容「比樂透還容易中」，鼓勵鄉親若發現有賄選情形，主動向調查站、警察局及地檢署檢舉，或撥打檢舉專線0800-024099，絕對會保密檢舉人身分，只要查證屬實就頒發獎金，盼大家共同響應反賄選，共創良好選舉環境。

檢察長張介欽指出，目前已收到100多件賄選檢舉案件，地檢署將嚴格查辦，也會保持中立客觀立場，「有文必查、有據必辦」來貫徹查賄決心，並與警調機關聯手，共同將乾淨選風觀念散播到新竹縣市每個角落，並呼籲民眾勇於檢舉，一齊淨化選風。

市府表示，2022年地方公職人員選舉將於11月26日進行九合一大選，屆時新竹市將會產生新的市長、市議員及里長，現各候選人已積極投入選舉中，市府為淨化選風，廣邀各市長、市議員等候選人到場，舉行2022年地方公職人員選舉反賄選宣誓，展現對乾淨選舉、清廉政治的承諾。

另，反賄選系列活動也將於22日起開跑，每周末於人潮聚集處，如府前廣場、城隍廟、關帝廟、新竹火車站、巨城、波光市集等處，共舉辦6場快閃活動，透過街舞、啦啦隊、魔術秀等演出宣導反賄選，邀請民眾踴躍參與、勇於檢舉賄選，共同提升選舉環境，24小時檢舉專線0800-024099。