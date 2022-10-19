新北市長侯友宜近日因颱風尼莎過境期間前往外縣市輔選而引起爭議，民進黨立委賴品妤、林楚茵等人19日召開記者會批評，侯友宜態度傲慢、官僚，在新北市發生災情當下，編造「降雨空檔」的理由前往外縣市輔選，根本是置新北市民於不顧，只想著為競選總統鋪路。對此，新北市政府副發言人張劭斌表示，市府團隊16日全天戒備，在颱風外圍環流來襲前，早已開始整備防災工作，侯市長也全程密切監控雨勢變化，當天兩度進駐應變中心，絕對沒有民進黨指控無視災情的情事。

林楚茵指出，侯友宜善於人設包裝，令人忘記他也曾在颱風來襲期間到外縣市拚選舉，而從過去的恩恩案到現在救災，侯友宜都在演戲。具體而言，侯友宜當天首先到災害應變中心留下打卡記錄，再利用「降雨空檔」趕赴新竹輔選，「以為你是在演舞台劇嗎？客串臨演（新北市長）嗎？」

林楚茵批評，侯友宜曾擔任新北市副市長，今年更要競選連任市長，難道不曉得災害是逐步累積而成？身為市長，本應鎮守災害應變中心，而不是以為雨勢減緩就跑到其他縣市輔選，非得要看見新北市發生災情才趕回來，不禁懷疑侯友宜只想客串新北市長，龍袍加身當總統才是他真正想演的大戲。

台灣教授協會副會長陳俐甫則質疑，中央氣象局統計新北市地區即時雨量觀測資料，都顯示新北市當天未曾出現降雨空檔，為何侯友宜競選團隊能預測出來？顯見所謂「降雨空檔」只是政治預報。

賴品妤也說，中央氣象局早在10月13日對颱風提出警告，當天相關觀測資料也未顯示新北市有降雨空檔，侯友宜怎麼有臉在新北風雨最大的時候，跑去外縣市輔選？若忙著輔選，要如何針對災害做出決策？

賴品妤進一步指出，從近期的治安事件與颱風災害，可看出侯友宜是「侯侯不做事，侯侯做政治」。舉例而言，汐止區淹水後隔日交通會出現癱瘓，新北市府在颱風過境之後，應與台北市府與公路總局協調調整交通號誌秒數、調撥車道等，以緩解車流，實際上卻只讓交通局派員指揮交通。

賴品妤批評，新北有難，侯友宜卻忙著輔選，忙著為選總統鋪路，不願作好防災與應對。她強調，選民的眼睛是雪亮的，侯友宜每一次的置之不理，新北市民都看在眼裡，相信未來侯友宜會為此付出代價。

對於民進黨立委的說法，張劭斌說明，侯友宜於16日下午一點多前往災害應變中心（EOC）視察，聽取專業氣象公司和災防單位的報告，當時新北市為常態性三級警戒開設，為零星路樹倒塌、積水情況，侯立即責成相關單位逐一排除完成，並指示同仁持續嚴加戒備。

張劭斌指出，侯友宜全天候透過隨身通訊掌握天氣變化，媒體也拍到相關畫面，在得知強降雨即將來襲的訊息，他立刻取消所有行程返回新北市坐鎮，下午五點多二度進駐災害應變中心，完全沒有耽誤救災工作，並且在獲知汐止伯爵山莊災情的第一時間，立即趕往第一線勘災，要求局處將災損降到最低。