桃園市大園區一名80歲李姓老婦，今凌晨獨自外出到田裡巡田水，卻因路面濕滑不慎跌倒無法起身，警方獲報後到場先將老婦帶回派出所，並通知救護人員前來包紮，後續利用迷失老人建檔資料，順利查出老婦身分，通知家屬前來接回。

大園警分局指出，竹圍派出所今日凌晨3時許接獲民眾報案，沙崙里一處鄉間道路上，有名老婦跌坐在地動彈不得，員警立即到場關心，發現老婦呆坐在路旁表情痛苦，左臉還有瘀青和擦傷，身體也被雨淋濕不停發抖，員警見狀趕緊將她帶回派出所，同時聯繫救護人員來幫她包紮傷口。

老婦表示，因半夜睡不著才會出門巡田水，其餘個人資料均回答不出，員警便利用派出所通訊群組內迷失老人建檔資料，查看後果然有老婦照片、姓名及家屬電話，隨即聯絡家屬前來接人。

李婦女兒接獲通知趕到派出所，看見母親平安無事，頻向警方道謝，員警也提醒，天亮後要帶母親到醫院做進一步檢查，以免留下後遺症，李婦女兒對警方熱心協助深表感謝。