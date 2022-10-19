在愛情和婚姻裡女性經常是付出較多的那一個，只會一味把愛奉獻給對方，忽略自己的感受，走到最後才發現自己滿身是傷，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹女、雙魚女、牡羊女不明白要好好愛自己的道理，習慣先付出，覺得這樣才有資格得到對方的愛。

▍巨蟹女

巨蟹女過於在意別人的想法，容易忽視自己的感受，巨蟹女常覺得，要先貢獻、付出，才有資格得到別人的愛護和想要的溫暖，往往忘了其實疼愛自己比任何人都來的重要。

▍雙魚女

容易因周遭影響情緒起伏的雙魚女，一樣很在意別人的看法，會下意識的想去討好別人，雖說善體人意是雙魚女的本性，但經常要壓抑自己，在人前總是扮演自己不喜歡的角色，終究無法獲得真正的幸福。

▍牡羊女

自信的牡羊女總覺得有能力搞定所有事，不需要依靠別人，但一個人還是只有兩隻手，再怎麼幹練，還是不能扛起所有事，牡羊女如果想要好好愛自己，就要承認自己的能力其實有限，要多懂得跟人配合，不見得凡事都要一馬當先。