民進黨中央對藍軍在苗栗縣呈現分裂局面，認為可以鷸蚌相爭漁翁得利，近期不斷猛打苗栗縣長候選人鍾東錦財產申報問題。鍾東錦陣營則反擊徐定禎也被挖出存款現金只有新台幣27萬餘元，與自我設定理財專家的訴求差距甚遠，甚至還遭質疑是否虛報、造假等問題，可說是，傷敵八百、自損一千，反讓徐定禎刻意營造的形象完全破滅。

鍾東錦競總針對民進黨立院黨團19日再度動用4個立委，並把民進黨苗栗縣長候選人徐定禎找來一起召開記者會一事表示，表面是要清算無黨籍鍾東錦的土地、財產，實際上卻是要拉抬徐定禎，企圖藉由國民黨的分裂，在苗栗縣長選舉中獲利，所謂「司馬昭之心路人皆知」，因此有記者在現場針對徐定禎的存款只有27萬多元，提出質疑，徐定禎竟表示，在4、5月就已經把錢投入選戰，因此8月申報財產，只有27萬多元。

鍾東錦競總認為如此說法令苗栗鄉親感到不解，徐定禎號稱理財專家，但27萬元扣掉參選縣長所要繳交的20萬保證金，只剩下7萬元，從8月至今，難道徐定禎只靠7萬多元過活，假設真是如此，這樣的理財專家恐怕更讓鄉親擔心，如果把苗栗縣財政交給他，會有什麼下場。

鍾東錦競總執行長徐廷對民進黨團的指控表示，民進黨的立委諸公，只敢躲在立法院內，利用言論免責權霸凌別人，動用4個立委聯手抄家滅族式誣衊鍾東錦，尤其在國會殿堂中，羅致政這種外遇立委還敢大言不慚，只會指責別人，不敢檢討自己，根本是讓國會蒙羞，更何況全台各縣市長財產申報中，新北市長候選人林佳龍存款高達2.3億元，有價證券總額還有1.29億元，加起來總計超過4億多元，請問民進黨的立委們，是瞎了還是故意看不到？要不要也用同樣的標準，檢討一下自己的候選人。

徐廷琮也反問徐定禎，是誰躲在民進黨後面？是誰躲在立法委員後面？是誰利用女兒當擋箭牌？是誰虛報財產資料？是誰說自己很會理財？這些問題，不但徐定禎自己都心知肚明，苗栗鄉親的眼睛更是雪亮的，絕對不會被民進黨抹黑奧步給誤導，徐廷琮呼籲藍軍，團結一致支持鍾東錦，共同抵抗外來的民進黨鴨霸政權，一起和鍾東錦打贏苗栗這一仗。