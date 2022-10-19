馬志玲女兒馬維欣，透露與父親不為人知的感人故事。(本報系資料照片)

元大集團創辦人馬志玲18日晚間辭世，享壽82歲。馬志玲女兒馬維欣過去接受媒體訪問時，透露馬志玲罹患阿茲海默症已有10幾年時間，從一個金融強人變成失智老人，她與哥哥弟弟一開始難以接受這個事實，但後來開始思考生命的價值，轉念要與父親留下美好回憶。馬維欣更提到一件兒時趣事，爸爸從小就不要她嫁給外國人，在三個孩子中，她是最被父親寵愛呵護的。

馬維欣2018年接受《遠見》訪問時，提到與父親不為人知的感人故事。小時候她被家人安排到美國當小留學生，父親在出國前夕，召集她以及哥哥馬維建與弟弟馬維辰說，「你們要跟我約法三章。哥哥、弟弟可以娶外國媳婦，但維欣你不可以嫁給外國人。」

當時馬維欣跟父親抗議，「為什麼哥哥弟弟可以，我就不行！」父親則摸摸她的頭疼愛地說「爸爸是想保護你呀。」父親解釋，在台灣男女所面對的社會壓力不同，尤其在婚姻方面，若是離婚後，女生帶幾個混血兒，走到哪裡都會惹人議論，而且很少有人願意當混血兒的繼父。

馬維欣在家中是最受寵的女兒，例如弟弟一畢業就被安排到建設公司磨練，得應對各種天災人禍及突發狀況，而她卻被爸爸放到元大投信，是當時最安全也最穩健的產業，因為父親想給她一個最沒有風雨的人生。

馬志玲與太太杜麗莊育有2子1女，其中老大馬維建是元大證券、元大人壽董事，馬維辰是元大人壽、元大金控、元大銀董事及元大基金會董事長。由此可見，馬志玲的金融集團，已經完成交棒工作。女兒馬維欣則協助打理夫家事業，任和鑫光電董事長與彩晶、華邦電、華新麗華等董事，並經營瀚寓酒店等，2014年後馬志玲因結構債案遭判刑7年4個月，但罹患阿茲海默症暫緩發監，多是馬維欣陪伴在側。