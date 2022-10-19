豐原廟東復興商圈配合台中購物節，特舉辦「2022台中萬聖嘉年華-豐原購 MASK FUN」活動。(陳世宗攝)

豐原廟東復興商圈配合台中購物節，特舉辦「2022台中萬聖嘉年華-豐原購 MASK FUN」活動。(陳世宗攝)

台中市豐原廟東復興商圈為搭配台中購物節，今年以「萬聖面具嘉年華」為主題，打造台中購物節首個活動亮點！10月29日於豐原廟東復興商圈特別辦理「2022台中萬聖嘉年華-豐原購 MASK FUN!」活動；19日由豐原在地舞團-妍芸舞集帶來精彩「豐原GO MASK FUN」面具舞，為今年活動拉開序幕。

經發局指出，今年台中購物節，自10月10日至10月25日舉行一連16天的暖身活動，購物節活動期間在台中市內店家消費並下載「台中購物節App」登錄發票，消費金額每累計滿500元即獲1個抽獎序號。截至18日累積登錄消費金額已突破8.5億元，APP下載量將破136萬人次。

豐原廟東復興商圈將於10月29日配合辦理「2022台中萬聖嘉年華-豐原購 MASK FUN」活動，加碼發放「豐原Go購券」，民眾只要花50元就可以購買面額150元的Go購券；於20日中午12時起在ACCUPASS報名平台進行預購及萬聖嘉年華系列活動報名，每人限預購2張，29日當天中午12時30分憑身分證件至服務台兌領實體券。

主辦單位強調，萬聖嘉年華系列活動，將開放面具踩街大遊行、萬聖變裝比賽、「Trick or Treat」不給糖就搗蛋的線上報名，其中，萬聖變裝比賽分為「家庭組」、「團體組」2組，並祭出了最高新台幣5000元獎金！活動現場有打卡集點贈送豐原之星「福蘆弟line貼圖」活動，歡迎大家一起到豐原廟東復興商圈一起High翻萬聖節。

經發局表示，台中購物節活動從10月26日至12月24日共60天，獎品包括天天抽現金3000元，還有產業、餐飲、收據及區域等專屬抽，每個專屬抽都有100個名額，除每天有1700名3000元現金，周周抽10萬元現金有12名，月月抽百萬有2名，壓軸抽有麗集團提供的好宅一棟等，民眾下載「台中購物節」APP，登錄消費發票即可參加總獎項逾10萬個。