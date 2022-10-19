高端族補打方案出爐！中央流行疫情指揮中心今天公布即起提供接種高端且有出國需求的民眾補打其他廠牌疫苗，民眾只需提供機票或就學/工作證明等，自接種前一劑疫苗間隔28天以上依序接種。

指揮官王必勝表示，施打高端疫苗需出國的民眾，可依欲入境國家之查驗需求(包含登機/入境限制、豁免檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明等)，於出具相關證明文件(例如電子機票或就學/工作證明等)後，接種1至3劑我國核准專案輸入之新冠疫苗。

王必勝表示，若前兩劑接種高端的民眾欲補打其他廠牌疫苗，在間隔28天之後可接種Novavax、莫德納、BNT、AZ等疫苗品牌，重新接種的1、2劑將視為基礎劑；若是第三劑疫苗接種高端的民眾，則要在距離前一劑達84天以上才能接種他廠疫苗，其新接種的疫苗將視為追加劑（第3劑）。

王必勝補充，民眾完成接種後，可至數位新冠病毒健康證明申請系統下載疫苗接種之數位證明，建議於接種後兩天以上申請，以利其他國家查驗使用。

王必勝說明，我國有100萬人第一劑接種高端，有30多萬人三劑都打高端，估計需要補打的族群，可能介於30萬至100萬人之間，目前高端疫苗EUA仍然有效，因此不會停止接種，有需要的民眾還是能夠選擇。

若以指揮中心公布的補打方案推算，前三劑都打高端的民眾得再補打三劑他廠疫苗，此舉是否會影響人體健康？王必勝指出，所有決策都是經過ACIP委員同意通過，且過去在開放赴美民眾補打時就有討論，如今只是將適用範圍擴大，接種規則不是隨便亂訂。

王必勝強調，開放高端族補打並非放棄與日方交涉，目前仍然持續在溝通中，高端公司目前仍著眼於世界衛生組織（WHO）的團結疫苗試驗結果，以及透過澳洲來協助申請緊急使用清單（EUL），目前都有在追蹤相關進度。

外界質疑，早在日本開放邊境前就已知高端族入境無法取得豁免，為何當時不開放補打？王必勝解釋，因為當時並不清楚日本的入境規定是否會有所改變，就像現在也不清楚日本何時會修正入境規定一樣，在還沒修正之前由於已造成國人不便，因此指揮中心就該以各個面向的方式解決問題。