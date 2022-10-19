長榮航空直營旅行社「長汎假期」為回饋台東、金門、馬祖及澎湖居民，整合長榮集團資源，再度攜手長榮航空、立榮航空及在地旅行社，推出「買國外＋1元送國內」活動，同時享有國際航線的行李託運標準，讓金馬澎東居民省荷包、輕鬆出國。

長汎假期於2019年推出深受好評的金馬澎地區居民「買國外＋1元送國內」活動，如今久候多時的國際旅遊再次恢復之時，回饋活動也同時展開，即日起再度推出的「買國外＋1元送國內」，除了回饋離島居民外，也將對象擴大至台東居民。

台東、金門、澎湖居民安排國外旅遊時，需要查詢購買配合國際航班時間的國內線機票，長汎假期明白民眾想飛的心早已迫不急待，卻又精打細算的想法，在產品設計時特別思考旅客的需求。

長汎假期副總經理陳崇銘表示，長汎結合長榮航空、立榮航空以及和旅、金明生、普悠瑪、驫馬4間旅行社，提供輕省出國的在地化即時服務，一手包辦國內航線的訂位與費用，讓在地鄉親們出國更方便。

凡設籍台東、金門、馬祖、澎湖地區的民眾，即日起透過在地4間旅行社，報名長汎假期「買國外＋1元送國內」的指定國外團體旅遊產品，只要＋1元就送立榮航空國內線來回機票。此外，行李重量也從國內線10公斤提高至國際航線標準重量，讓旅客在出國旅遊的同時，更可以放心購物。