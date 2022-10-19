新竹縣市「跨頭前溪道路」計畫，新竹縣定線在竹北市中醫大新竹附醫前的興隆路已開闢好4線道。（羅浚濱攝）

新竹縣市南北向台1線、國1及竹北市經國大橋到新竹市慈雲路通往竹科的交通，每天尖峰時段出現壅塞問題，再闢建1條「跨頭前溪道路」成政治議題，民眾多不了解是新竹縣府、新竹市府或竹北市公所要做，縣府工務處長江良淵指出，是新竹市府主政，待竹市完成都市計畫，縣市即會合作全力推動。

「跨頭前溪道路」是前新竹市長林政則提出的計畫，從新竹縣興隆路再蓋1條跨頭前溪橋，接到新竹市水源路進科學園區，疏解新竹地區南北向道路交通尖峰時段壅塞問題。

前市長許明財規畫4條替代道路可行路線方案，初評認從竹北市縣政九路跨越頭前溪接新竹市水源街通往竹科，最能解決慈雲路交通問題，但牽涉頭前溪堤防台電高壓電塔要遷移等問題。

縣長楊文科將跨頭前溪道路計畫最後定線在中醫大新竹附醫前的興隆路，林智堅上任市長後稱要求工務處啟動計畫，期中央完全補助22億工程費，讓跨頭前溪橋樑在2019年底完工。

江良淵表示，跨頭前溪道路是新竹市政府主政，市府2018年5月完成評估案，縣市府對於工程配合款也成協調，縣府負擔比例是30％，縣段部分路線也做好準備，規畫下橋引道和4個車道，全案就等新竹市府完成都市計畫變更。

江良淵說，跨頭前溪道路案是縣市政府合力推動，竹北市公所並無任何權責，縣府逐年追蹤新竹市辦理都市計畫變更作業情形，市府回應最新進度為今年4月11日已再提報該內政部都委會專案小組，7月由內政部召開專案小組，惟尚未有結論。

據了解，跨頭前溪道路案為新竹市政府辦理「擬定新竹市都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要計畫案」的建設內容之一，目前還未獲內政部都委會專案小組審查通過，市府期望明年底該都市計畫能發布實施。