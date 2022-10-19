長照機構定期篩檢措施延長到11月30日。圖為民眾接受篩檢的畫面。（示意圖／本報系資料照）

中央流行疫情指揮中心今宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩的措施，再延長1個月至今年11月30日止，篩檢頻率仍維持為服務對象每周定期快篩2次(身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩)，工作人員每周至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率。

指揮中心說明，Omicron亞型變異株BA.5及其他新興變異株病毒持續在全球擴散，鑑於我國邊境逐步開放，考量住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，因此，公費快篩再延長執行1個月至11月30日，公費試劑將陸續寄出。

指揮中心指出，發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等社區型照顧機構。

指揮中心提醒，公費試劑配送數量以服務對象每人每周2劑及工作人員每人每周1劑估算，約178萬餘劑，請各類機構及單位確實落實防疫政策，降低感染風險。