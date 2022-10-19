「在加拿大打工度假的經驗讓我更清楚未來職涯方向，知道自己想要的是什麼！」八年級生黃彥榕加入永慶房屋短短兩年時間，因為積極服務每位客戶，站在客戶角度思考，規劃出完善的買賣屋建議，為自己創下最高月收入28萬的亮眼成績。

疫情影響下轉換產業 挑戰永慶房仲經紀人創佳績

大學畢業後選擇gap year一年時間到加拿大打工度假，黃彥榕在國外餐飲業工作期間不僅強化英文口說，也練就了高效率處理事情的能力，發現自己喜歡與人互動的工作模式，回台灣後便決定往業務工作發展，曾接觸過傳統產業及外商業務工作，但無奈受到疫情影響，被迫放無薪假、減薪。

黃彥榕大學畢業後選擇gap year，探索更好的自己，並成功找到職涯方向。(圖/永慶房屋提供)

於是黃彥榕在2020年決定轉換跑道，偶然發現疫情之下永慶房屋持續徵才，因此黃彥榕研究房仲業務的工作內容，發現永慶房屋的保障在疫情期間都沒有縮水，顯示公司的穩定性，其中保障前9個月每月五萬收入，成為他選擇永慶房屋的關鍵原因。實際進入永慶後，彥榕發現永慶優渥的薪獎福利不只於此！撇除保障底薪及業績獎金外，還有額外的幸福成家基金、海外旅遊獎勵可以爭取，黃彥榕今年拿下最大獎「翱翔環島航向幸福」，可領得14萬元旅遊獎勵金！

有感晉升制度！ 黃彥榕連續晉升8級為荷包加薪

黃彥榕分享到，過去其他業務工作經驗，幾乎一到兩年才有機會晉升，而在永慶房屋卻能月月晉升！升遷無年資限制，只要有能力完成目標就能晉升，今年1~8月共晉升8級，為自己加薪不是難事。

當初還是新人的黃彥榕，在一對一師徒制的協助下，有師父教導如何接待客戶、認識在地商圈等等，再搭配過往的經驗及積極的工作態度，2021入行第一年就創下近400萬業績，2022上半年已達成超過400萬業績，持續朝千萬業績衝刺。黃彥榕將自己成功的原因歸功於永慶房屋提倡的「團隊合作」工作模式，當遇到問題、即時需要支援時，背後都有團隊相挺，讓黃彥榕大呼「在永慶做業務一點也不難！」

團隊合作的工作模式，讓房仲新人不用怕單打獨鬥，遇到問題都會有同事、店長即時支援。(圖/永慶房屋提供)

雲端賞屋科技、細心解答客戶疑問 線上創造多筆成交！

黃彥榕雖然在疫情嚴峻期間轉職，許多人減少外出賞屋、社區禁止帶看等等，原以為做業績會很難，沒想到永慶發揮科技房仲的優勢，馬上優化原有的「實境找房」服務，推出線上帶看的「專人導覽」服務，所以業績沒有受到疫情影響。黃彥榕在疫情期間，透過實境找房、拍攝專人導覽影片及線上視訊等方式完成3筆成交！

黃彥榕分享，疫情期間，他曾幫客戶替即將上大學的女兒找到房子，全程客戶只透過實境找房、視訊的線上賞屋管道，並搭配經紀人誠實、專業的解說，順利成交。客戶也回饋：「黃彥榕經紀人站在客戶角度思考，細心解答疑問，即使是線上看房子也讓人十分安心。」

雖然入行時間短，但卻已交出亮眼的成績單，未來黃彥榕也會持續秉持誠實、積極的服務精神，替客戶圓滿成家，也期許自己業績再創高峰。