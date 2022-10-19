元大集團創辦人馬志玲傳出昨日辭世，享壽82歲，元大集團也證實這項傳聞。

馬志玲1986年收購元大證券擔任總裁，並持續併購京華證券、寶來證券等，讓元大證券由後段班晉身成為國內券商龍頭。元大金控成立後，也不斷擴大金融版圖，併購對象包括復華金控、大眾銀行、紐約人壽，讓金控旗下涵蓋銀行、壽險等，布局更為完整。

馬志玲因罹患阿茲海默症，因此淡出金融圈。而昨日晚間傳出離世，元大金稍後也會發出聲明。