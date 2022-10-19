中石化(1314)百分百持股的鼎越開發，宣布原京華城舊址將重建「京華廣場」商辦園區，今(19)日舉行動土典禮，打造台北頂級商辦園區，威京集團主席沈慶京親自出席，他表示，京華廣場不僅承襲陶朱隱園的高樓種樹，更期望可以帶動企業高樓種樹的風潮，畢竟節能減碳是刻不容緩的事情。

「京華廣場CORE PACIFIC PLAZA」主打頂級商辦園區，園區占地近五千坪，將興建四棟地上19層、地下7層的商辦大樓，四棟建築除以層層種樹為核心理念外，令人眼睛一亮的還有綠化SKY PARK浮島公園，整體綠覆蓋率將達到市府規定的兩倍。

鼎越開發執行副總經理張嘉文表示，京華廣場將打造全新Grade A+的頂級辦公室，整個辦公園區以未來化的超前思維設計，包含地下一樓到2樓為共享空間，另外也將共享多媒體國際會議中心、企業訓練空間、未來化會議室、智慧雲端機房等，提供共享高級資源靈活運用，透過共享的概念，大幅減少低效空間配置，降低進駐企業建置成本與排碳量。

威京集團主席沈慶京表示，威京集團目前為台灣唯一在住宅、廠辦、商辦皆貫徹ESG建築理念的企業，京華廣場承襲陶朱隱園的高樓種樹外，希望京華廣場這個集AI智慧、公益於大成的建築物，可以帶動全世界工商企業高樓層種樹的天下公益，積極帶動種樹吸碳抗暖的觀念，儘管樹吸碳的成本代價極高，但節能減碳仍是需要加速積極推動。

京華城大股東包括中工(2515)、中石化，其中，中石化持股37%。