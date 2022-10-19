一名人妻在臉書抱怨因為公司沒有制服以及服裝規定，她日前穿牛仔短褲去上班，沒想到卻被老闆娘大罵「你不要臉」、「我兒子沒結婚耶」等語，甚至還報警處理，事後公司還發出特別公告禁穿熱褲（短褲），讓她相當傻眼。貼文曝光後網友們全炸鍋：這種婆婆誰敢嫁？

原PO於貼文中附上穿去上班的牛仔短褲。(翻攝臉書爆料公社)

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，今年9月她因為穿著牛仔短褲去上班，結果遭老闆娘指責，要求她回家換掉，原PO當下詢問老闆，老闆告知「不需要回去，繼續上班」，結果老闆娘聽聞怒飆罵「我兒子沒結婚，妳還穿這樣」，原PO反問「請問我有露到胸還是屁股？我有誘拐你兒子嗎？」，結果對方不斷地重複「我兒子沒結婚」，甚至大罵「你不要臉」。

老闆娘不講理的行徑讓原PO又氣又難過，老闆見狀則走到原PO身邊安慰她「你不用害怕，我挺你」，更反過來責怪妻子「你會不會太過份…她這樣穿哪裡有問題？」。

警方到場後，原PO和老闆向員警解釋狀況。(翻攝臉書爆料公社)

老闆娘見自己講不過他們，下秒便報警說「有人在公司亂」；警方到場後，原PO和老闆解釋狀況，老闆娘還大聲地說「請問在7-11如果穿著暴露，你們警察不是會帶走？」，員警則回覆「但我看你們這個員工穿著沒有暴露」。

事後老闆要求原PO大事化小，也希望原PO繼續在公司工作，老闆娘則丟下一句「有她就沒有我」，原PO無奈表示「如果真的覺得我不適任，該給我的就給我，我也不想害你們失和」。

沒想到事後公司卻貼一張公告，內容提及「為了維持公司形象及觀感，服裝儀容規定，全體同仁請勿在上班時間穿著熱褲（短褲），衣服過長導致下衣失蹤，敬請配合」等，讓她看了很不舒服，她更補充，會穿短褲是因為辦公室沒有再開冷氣、無對外窗，外面30幾度的高溫，7月時還因此中暑請假，沒想到自己會因為一件短褲遭老闆娘言語羞辱。

貼文曝光後網友們全炸鍋：這種婆婆誰敢嫁？(翻攝臉書爆料公社)

貼文曝光後，網友們看完都炸鍋了，紛紛留言表示「這下兒子更娶不到老婆了，這麼恐怖的婆婆誰敢嫁」、「大家知道為什麼他兒子還沒結婚的原因了吧」、「一個還沒嫁出去的兒子 ，一個擔心兒子嫁不掉的躁鬱老闆娘 ，一個怕老婆的雙面人老闆」、「她怕妳勾引的是她老公，不是兒子」、「兒子未婚只是藉口，老闆已婚才是重點，老闆娘怕啊」、「兒子還沒結婚是因為老媽的關係吧，誰嫁過去誰倒楣，麻煩把妳家兒子關好別出來害人」、「先檢舉勞安，再來工安，然後消防，然後建管，衛生局」。