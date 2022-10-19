海巡人員於該艘馬來西亞拖船起出走私雙獅牌海洛因，毛重122公斤。（海巡署台南查緝隊提供／曹婷婷台南傳真）

一艘馬來西亞拖船「BONGGAYA 28號」於今年4月22日，載運市值12億元的110公斤海洛因、290公斤K他命走私來台，遭海巡署人員攔截緝獲，逮捕船長等6人，台南地院今天依共同運輸一級毒品罪，重判船長賈拉迪18年6月，5名船員均判17年。

該艘馬來西亞籍拖船連同船長6人均為馬來西亞籍，原本單純從事拖船，後來輾轉得知運送毒品的利益誘人，改為協助運毒。船長賈拉迪辯稱，他及船員都是受到綽號「阿吉」的人指示，只是負責從馬國載運毒品，將拖船航行至砂勞越海域，再等其他船來接應。

船員運送毒品過程中，以防水袋包裝雙獅牌海洛因321塊（總淨重約110公斤）、K他命292包（總淨重約290公斤），以吊掛方式接力將毒品搬運至拖船後方甲板下方的油艙藏著，賈拉迪再依阿吉指示，駛至台灣專屬經濟海域的指定位置。

該搜拖船駛近指定海域位置，於4月22日上午7時41分許，被海巡人員發現滯留多時，靠近並示意登船檢查，賈拉迪心虛駕船往反向加速駛離，海巡人員最終在高雄港西南方177海浬將其攔獲，並在拖船油艙起獲市值高達12億元的毒品。

賈拉迪辯稱遭阿吉指使，但有船員則稱，已預見自接運至拖船的物品可能為毒品，但仍與船員搬運至油艙中藏放，南檢依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例及藥事法等罪嫌起訴6人，台南地院今天宣判，依共同運輸一級毒品罪判船長18年6月，其餘5名船員均判17年。

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