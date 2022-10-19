苗栗縣商業總會理事長戴美玉（左）今天代理接待花蓮、連江縣商業總會。（新竹縣商業總會提供／陳育賢新竹傳真）

花蓮縣、連江縣商業總會19日聯合拜會苗栗縣、新竹縣商業總會，4方就後疫情時代如何找尋經濟發展作交流與討論，苗栗縣商業總會理事長戴美玉設宴款待，並藉此機會強力推薦新竹縣、苗栗縣好山好水的觀光產業，希望4縣能夠多交流共同振興相關產業。

花蓮縣商業總會理事長施勝郎與連江縣商業會理事長林中超，今天上午各率領兩縣全體理監事，拜會苗栗縣與新竹縣商業總會，就後疫情時代觀光與商業發展振興相互交流討論。

戴美玉表示，今年中曾率苗栗縣商業總會全體理監事走訪花蓮縣拜會施勝郎，目的是相互交流認識，體驗雙邊的商業與觀光產業，找尋合作與發展的契機，活絡雙邊整體商業活動，尤其後疫情時代來臨，未來更加期盼由施勝郎問鼎台灣省商業會，帶領大家進一步交流，提振台灣經濟的發展。

花蓮縣商業總會全體理監事此次造訪，除了與苗栗縣、新竹縣商業總會交流外，也拜會新竹縣、苗栗縣中小企業廠商與觀光產業體驗，開拓未來合作的商機。